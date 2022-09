Homem é condenado a mais de 16 anos de prisão por homicídio em Vitória da Conquista

Um homem, identificado como Jurandir Oliveira Nascimento foi condenado a 16 anos e dois meses de reclusão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo. O crime aconteceu no dia 21 de agosto de 2018, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Jurandir, que já está preso preventivamente, foi condenado nesta quinta-feira (15), em sessão do Tribunal do Júri, em Vitória da Conquista, a cumprir a pena em regime fechado. A tese sustentada pelo promotor de Justiça José Junseira foi acatada pelo Júri presidido pelo juiz Rodrigo Souza Britto. O crime foi qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com a denúncia do promotor de Justiça José Junseira, no dia do crime, o acusado e um adolescente atraíram a vítima para um matagal onde ele foi morto com dois tiros. O motivo teria sido o fato de ele ter tido um relacionamento com a ex-namorada de um amigo Jurandir. Após o homicídio, eles ocultaram o corpo numa lagoa e o cadáver só foi encontrado seis dias depois.

Relembre o caso

O corpo de Ruan Gabriel Souza da Luz, de 17 anos, foi resgatado no dia 28 de agosto de 2018, da Lagoa das Bateias, em Vitória da Consquista. A Polícia Civil chegou ao local depois que os suspeitos João Paulo Andrade Pereira, o Danga, e Jurandir Oliveira Nascimento, o Jura, foram presos e confessaram o crime. Um garoto, à época de 15 anos, que também participou da morte de Ruan Gabriel foi apreendido.

Segundo as investigações da equipe da Delegacia de Homicídios (DH), Ruan foi morto por se envolver com a namorada de João Paulo. Ele foi executado com dois tiros, disparados por João. Depois do crime, jogaram o garoto dentro da Lagoa das Bateias. Foi necessário auxílio dos bombeiros para resgatar o corpo.

Prisão

João Paulo e Jurandir estavam traficando drogas no momento em que foram presos e acabaram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, associação criminosa, ocultação de cadáver e resistência à prisão, sendo que João ainda irá responder por porte ilegal de arma.

Ainda de acordo com a polícia, João já foi preso por duas vezes portando ilegalmente armas de fogo, inclusive, uma submetralhadora, bem como, pelo crime de tráfico de drogas. Jurandir também tem passagem pela polícia por tráfico.

O adolescente de 15 anos, que também participou do homicídio e ocultação do cadáver da vítima, também foi apreendido e encaminhado ao Ministério Público, para adoção de medidas socioeducativas. Ele integra a mesma quadrilha da dupla e é investigado como responsável por outros dois homicídios e duas tentativas de homicídios, ocorridos em Vitória da Conquista.