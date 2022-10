Homem é condenado a mais de 30 anos por feminicídio em Feira de Santana

Francisco de Assis Lacerda de Brito dos Santos foi condenado a 30 anos, sete meses e 15 dias de prisão pelo feminicídio de Moniza Carlos Barros de Oliveira. No julgamento realizado na quarta-feira (26), em Feira de Santana, a promotora de Justiça Marina Miranda sustentou a denúncia de que, no dia 24 de junho de 2021, Francisco matou a companheira em casa, na frente dos dois filhos dela, no bairro do Papagaio.

O Júri, presidido pela juíza Márcia Simões Costa, condenou Francisco por feminicídio qualificado por motivo fútil.

Segundo a denúncia, no dia do crime, Moniza, que morava com Francisco havia 12 anos, teria saído para a casa da irmã com seus dois filhos menores, um deles também filho de Francisco. O companheiro, que ficou em casa, teria ligado para ela diversas vezes durante a noite pedindo que ela voltasse, porém, a vítima só retornou às 4h30 da madrugada.

Ao chegar em casa, conta a denúncia do promotor de Justiça Rafael Carvalho Andrade, os dois teriam discutido por conta da “demora” de Moniza, o que “causou ciúme e desconfiança” no condenado, que ameaçou a companheira de morte. Ela teria pego uma tesoura e “tentado golpear Francisco, sendo impedida pelos filhos”, que presenciaram tudo. A briga continuou, ele pegou uma arma no quarto e disparou contra Moniza.

O denunciado fugiu e a vítima, que chegou a ser socorrida pelos filhos, morreu no hospital. O casal já havia chegado a se separar, de acordo com a denúncia, “pelo fato de o condenado ter agredido fisicamente a vítima várias vezes”. “Diversas medidas protetivas foram concedidas em favor da vítima, que acabou reatando a relação”.