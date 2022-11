Homem é denunciado por manter turista sueca em cárcere privado no Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta segunda-feira (28), Rafael Lemos de Souza, por manter uma turista sueca em cárcere privado na comunidade Babilônia, no Leme, Zona Sul do Rio.

A vítima conheceu Rafael Lemos de Souza na Pedra do Sal, no Centro do Rio, e passou cerca de dez dias em sua casa. Ao tentar ir embora, ela foi impedida pelo criminoso, que foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, com o auxílio de policiais militares da UPP – Babilônia/Chapéu Mangueira. Rafael Lemos tem outras duas passagens na polícia por violência contra mulher.

De acordo com a denúncia, o criminoso trancou a porta da casa e escondeu a chave, além de ameaçar quebrar o telefone celular da vítima, caso ela tentasse usá-lo. Diante de tal situação e depois de perceber que não poderia sair pela janela, já que a casa está localizada no alto do morro, a vítima, atemorizada, gritou por socorro na esperança de que algum vizinho pudesse ouvi-la, mas não obteve êxito. Quando conseguiu usar o telefone celular, a sueca enviou mensagens para seus amigos relatando os fatos e pedindo ajuda.

O promotor de Justiça Wagner Sambugaro destaca que os delitos foram praticados por razões da condição do sexo feminino, uma vez que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Em audiência realizada no dia 23 de novembro, na Central de Audiências de Custódia, o criminoso teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em razão da extrema gravidade dos fatos.