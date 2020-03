Homem é detido após fugir de quarentena em Trancoso

Uma das pessoas monitoradas em Trancoso fugiu do isolamento na madrugada de terça-feira (17). Acionada por outras pessoas, a Polícia Militar interceptou o carro do homem na BA-001, já próximo a Arraial D’Ajuda, após realizarem bloqueio em diversas vias da região.



Ele alegou que outras pessoas tinham sido liberadas para voltar a São Paulo e que seu caso tinha dado negativo. Assim, não queria voltar para o local, já que poderia ser contaminado por outras pessoas. Não teve jeito. Os policiais o escoltaram de volta ao condomínio em Trancoso, além de adverti-lo de que não poderá sair do isolamento enquanto houver possibilidade de contágio a outras pessoas.



Segundo a PM, os policiais do 8º Batalhão, de Porto Seguro, utilizaram luvas, máscaras e não tiveram nenhum contato físico com o homem.

Empresário

O advogado do empresário Cláudio Vale, que deixou São Paulo e viajou para Trancoso, no Sul da Bahia, mesmo infectado com coronavírus, diz que seu cliente não sabia da doença. Vale é acusado de furar sua quarentena na capital paulista e viajar para o balneário turístico em Porto Seguro mesmo sabendo que portava a Covid-19.

Ele contaminou pelo menos outras três pessoas: sua esposa Renata, uma amiga e um funcionário contratado para servir a ele e aos amigos hospedados num condimínio de Trancoso. Outras 16 pessoas estão sendo monitoradas. O governador Rui Costa prometeu processar o empresário.

De acordo com o advogado, que não quis divulgar seu nome, Vale estava assintomático, mas outros presentes ao casamento de Marcella Minelli, dia 7, em Itacaré, onde ele esteve, como a influencer Gabriela Pugliesi, irmã de Marcella, testaram positivo para a doença, o que ocorreu também depois com a cantora Preta Gil. Vale fez o exame para o coronavírus no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



Pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), os convidados do casamento deveriam ficar em isolamento domiciliar, contudo isso só foi regulamentado no Brasil em 12 de março (dia em que o empresário viajou para a Bahia), quando o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União a Portaria nº 356.



Pela portaria, o isolamento deve ocorrer como medida de precaução para evitar que o novo coronavírus se espalhe no país. Ele visa conter e separar pessoas que forem classificadas como caso suspeito, confirmado, provável (contato íntimo com caso confirmado), portador sem sintoma e contactante de casos confirmados.

Veja a nota completa da PM:

"Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados logo após receber uma denúncia com informações de que um homem contaminado com o coronavírus estava isolado em uma residência em Trancoso, Porto Seguro, deixou o confinamento sem autorização da Vigilância Sanitária, conduzindo um veículo Fiat Uno, cor branca, e seguiu tomando destino ignorado, na madrugada desta terça-feira (17).

A guarnição interceptou o veículo, na BA 001, próximo a Arraial D'Ajuda. O homem foi detido e conduzido ao local onde se encontrava em quarentena. Durante a diligência, os policiais militares tomaram todas as medidas necessárias e recomendadas para se evitar um eventual contágio, inclusive, utilizando se de luvas, máscaras de proteção, sem contato físico, nem aproximação do suspeito de contaminação".

