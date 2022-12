Homem é detido após ser suspeito de arrombar veículos em Piatã

Populares das regiões de Patamares e Piatã acionaram a Guarda Civil Municipal para informar que um veículo havia sido arrombado nesta quinta-feira (8). Um homem, suspeito de ser o praticante, foi detido pelos agentes.

Guardas realizaram rondas pelo local e localizaram o suspeito. Após a ordem de parada, dentro do veículo encontraram vários celulares sem origem comprovada, além de materiais como capacete, aparelhos de som e outros materiais que foram relatados pelos populares.

Com a consulta, os agentes constataram que o suspeito tem uma ficha criminal extensa, com mais de 10 passagens pela polícia por diversos crimes. O homem foi levado para a 1ª Delegacia, localizada nos Barris, juntamente com o carro e os materiais que foram apreendidos.