Homem é eletrocutado após tentar furtar fios de cobre em mercado de Salvador

Um estrondo muito forte seguido de uma queda de energia assustou os moradores das proximidades do antigo Extra, na Avenida Paralela, na noite de quinta-feira (2). Segundo os relatos, o susto se deu após dois homens tentarem roubar fios de cobre do estabelecimento. Um deles ficou ferido e foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

A versão dos moradores, entretanto, é de que um dos suspeitos teria morrido eletrocutado. "Dentro do supermercado abandonado, os dois tentaram pegar os fios, um morreu e o outro saiu muito queimado. Por volta de quatro viaturas do Samu e da Polícia Militar chegaram", relatou Sérgio Santos.

Ele denuncia, ainda, o abandono do estabelecimento, que estaria sendo usado para tráfico de drogas e atividades como prostituição. "Da varanda do prédio onde eu moro, conseguimos ver tudo. Tanto que conseguimos ver todo esse acontecimento de ontem à noite", diz o morador.

O Assaí, empresa proprietária do terreno, informou que está contribuindo com as informações necessárias à polícia e que a construção do novo local deve ser finalizada até o fim do ano que vem.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) confirmou o comprometimento do fornecimento da região devido à tentativa de furtos dos cabos em uma instalação elétrica particular e afirmou que os técnicos da distribuidora foram encaminhados ao local logo após a ocorrência. A energia foi reestabelecida logo depois.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não foi localizada a ocorrência. O Corpo de Bombeiros não retornou até a publicação da matéria.