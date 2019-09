Homem é encontrado morto com cortes no pescoço na Boca da Mata

Um homem foi encontrado morto e com cortes no pescoço na manhã deste domingo (29), no bairro da Boca da Mata. O crime aconteceu na localidade da Barragem de Ipitanga.

De acordo com a Polícia Civil, Dejanir de Souza Santos tinha 37 anos e era conhecido pelos apelidos de "Meio Quilo" e "Capoeira". Além dos cortes no pescoço, ele também tinha ferimentos na cabeça e marcas de cortes na região abdominal.

A vítima usava uma tornozeleira eletrônica. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) não informou por qual crime ele respondia.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada no próprio domingo, por volta das 6h. Equipes da 3ª Companhia Independente da PM (CIPM/Cajazeiras) foram ao local e encontraram o corpo. A guarnição isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia.

A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

O corpo de Dejanir está no Instituto Médico Legal Nina rodrigues (IMLRN), onde aguarda familiares para o processo de liberação.