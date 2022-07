Homem é encontrado morto em canteiro da Avenida ACM

O corpo de um homem foi encontrado no canteiro central da Avenida ACM, na altura do Detran-BA, na manhã desta quinta-feira (28). O homem apresentava ferimentos na cabeça.

Segundo informações da Polícia Militar, ao lado do corpo estavam pedras, que podem ter sido usadas no crime. Familiares da vítima estiveram no local, mas não quiseram falar sobre o caso.

A área foi isolada por policiais da 1ª CIPM (Pernambués) para a realização de perícia e não há dados quanto à autoria e à motivação, que deverão ser investigadas pela Polícia Civil.