Homem é encontrado morto em via pública no extremo sul da Bahia

O corpo de um homem foi encontrado em via pública, na estrada da Palha do Agenor, em Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia, na manhã deste domingo (11).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Marcelo da Costa Rodrigues, de 35 anos, apresentava perfurações provocadas por arma de fogo.

O homicídio está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. Foram expedidas as guias para remoção e perícia e agendado depoimento de testemunhas.