Homem é esfaqueado em Canabrava por ex de atual namorada

Cristiano Silva do Nascimento Alves, 37 anos, deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) depois de ser atacado pelo ex-companheiro da atual namorada, na manhã desta segunda-feira (14), no bairro de Canabrava, em Salvador. Socorrido em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Cristiano deu entrada na unidade de saúde com ferimentos causados por uma faca, na região da cabeça, e foi encaminhado para a sala de sutura.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem. A irmã da vítima relatou no posto policial do HGE que o irmão foi ferido por um homem identificado apenas como Cláudio, “ex companheiro da mulher” de Cristiano. A testemunha também afirma que Cláudio é presidiário e usa uma tornozeleira eletrônica.

“Informou que ele estaria tendo um relacionamento com ela e, por este motivo, ocasionou tal natureza do fato”, conclui o boletim, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. O atentado, que ocorreu próximo ao final de linha de Canabrava, é investigado por equipes da 10ª Delegacia (Pau da Lima).