Homem é esfaqueado pelo companheiro em Narandiba

Um jovem de 19 anos deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) com sinais de espancamento e lesões provocadas por facadas. Elves Átila Santos de Jesus foi agredido e esfaqueado pelo próprio companheiro, identificado apenas como Florisvaldo. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (1), na Rua Sol Nascente, no bairro de Narandiba, em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial do HGE, a mãe da vítima, Renata Gomes dos Santos, foi quem prestou o socorro ao filho. À polícia, ela relatou que seu filho é homossexual e estava morando junto com o suspeito, que é mais velho, há um bom tempo.

No entanto, ela afirmou ainda que as agressões eram constantes, mas que dessa vez, o filho foi agredido com facadas e cacetadas, não sabendo informar o motivo. Elves segue internado na unidade hospitalar. O fato foi registrado na tarde 11ª Delegacia (Tancredo Neves), que investigará o caso.