Homem é executado com mais de 10 tiros em Barreiras; criança leva tiro no pescoço

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro na cidade de Barreiras, no oeste baiano. Identificado como José Bonifácio Dourado Araújo, ele tinha 40 anos e estava com uma criança de 8 anos no momento da execução.

A investigação inicial aponta que José Bonifácio dirigia na noite de segunda-feira (1º), na Rua Professora Edna Bonfim, no bairro Vila Rica, quando homens chegaram de carro e emparelharam com o veículo dele, e dispararam mais de 10 tiros, sem anunciar nenhum tipo de assalto. O crime, segundo a Polícia Militar, ocorreu por volta das 18h.

A vítima tentou sair correndo do veículo, mas foi perseguido e atingido por mais disparos, e morreu no local. Já a criança foi atingida de raspão no pescoço e precisou ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A garota foi socorrida para o Hospital do Oeste e não corre risco de morte, segundo informações obtidas pelo portal G1.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a perícia e remoção do corpo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, e nenhum dos criminosos foi identificado ou preso até o momento.