Homem é flagrado na Bahia com R$ 110 mil e diz não saber a procedência do dinheiro

Um homem, que não teve o nome e a idade divulgados, foi flagrado pela polícia com R$ 110 mil em espécie escondidos no bagageiro de uma moto. O flagrante aconteceu, na tarde de quarta-feira (24), na BR-367, no Extremo Sul da Bahia. A apreensão foi realizada por investigadores da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), o suspeito responde a inquérito por tráfico de drogas.

Em nota, a SSP informou que os policiais civis passavam pela rodovia, na região da cidade de Eunápolis, quando avistaram o homem, em uma motocicleta. Diante do nervosismo do condutor, os investigadores decidiram fazer a abordagem. No momento da revista, R$ 110 mil em espécie foram localizados no bagageiro do veículo.

Questionado, o homem disse não saber a procedência do dinheiro. Ele foi conduzido até a Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis. Os R$ 110 mil foram apreendidos e depositados em uma conta judicial. "Vamos checar a origem desse montante. Dificilmente dinheiro lícito seria transportado dessa forma", comentou o coordenador da 23a Coorpin, delegado Moises Damasceno.