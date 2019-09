Homem é flagrado por sistema de reconhecimento facial antes de embarcar pra SP

Foragido pelo crime de homicídio e com passagem comprada para São Paulo, Rian Gabriel Ferreira dos Santos, 20 anos, acabou preso, na noite de segunda-feira (16), após ser flagrado pelo sistema de Reconhecimento Facial da SSP. Policiais militares fizeram a condução do suspeito, após alerta e checagem de documentos.

Vestindo calça e casaco, além de levar uma mochila, o foragido da Justiça, que possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas, passou por dois pontos monitorados pela polícia. As equipes seguiram Rian e fizeram a abordagem solicitando documento.

Mesmo com 91% de semelhança e portando documentos que comprovavam se tratar de Rian, os militares encaminharam o jovem para a Central de Flagrantes e, com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), foi concluída a identificação humana. Com este caso, desde dezembro quando foi implantado, o sistema retirou das ruas 57 criminosos.