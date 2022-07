Homem é morto a facadas durante discussão em bar no extremo oeste da Bahia

Um homem foi morto a facadas, na madrugada desta segunda-feira (25), após uma briga de bar na cidade de Cotegipe, no extremo oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, Cloves da Silva Oliveira, 42 anos, estava em um bar na Rua Anísio Mariani, no Centro da cidade, quando se desentendeu com um homem que lhe desferiu golpes de arma branca.

O acusado já foi identificado e segue sendo procurado. As guias de perícia e remoção foram expedidas.

A Delegacia Territorial (DT) de Cotegipe investiga o caso.