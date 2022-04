Homem é morto a tiros após voltar de partida de futebol em Cosme de Farias, Salvador

Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo quando retornavam de uma partida de futebol ocorrida no Baixa do Tubo, no bairro de Cosme de Farias, do domingo (3). Um deles morreu.

Danilo Silva Pereira, de 27 anos, foi morto a tiros, na Rua Antônio Viana, por volta das 14h. A outra vítima, não identificada, foi atingida pelos disparos e socorrida para uma unidade de saúde.

Policiais militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia. Foram expedidas as guias de exames de lesões para a vítima ferida. A autoria e motivação estão sendo investigadas pela Polícia Civil.