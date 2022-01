Homem é morto a tiros durante festa de réveillon em Barreiras

Um homem foi morto a tiros na madrugada do sábado (1º), na cidade de Barreiras, no oeste baiano. Hernandes dos Santos de Santana, 23 anos, foi baleado durante as celebrações pela chegada do ano novo.

O crime aconteceu no bairro do São Francisco. A Polícia Civil diz que Hernandes estava em uma festa em uma casa quando um homem encapuzado entrou pela garagem do local e atirou. A vítima morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

O criminoso fugiu. A delegacia da cidade vai investigar o caso.