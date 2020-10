Homem é morto a tiros e duas mulheres são baleadas em Ilhéus

Rodrigo foi baleado e morreu no local (Foto: Pimenta)

Um homem de 26 anos foi morto a tiros no Calçadão, centro de Ilhéus, no Sul da Bahia, na tarde da terça-feira (6). Rodrigo José Santos Silva tinha acabado de sair de uma agência da Caixa Econômica Federal quando foi baleado. Ele morreu no local.

Outras duas mulheres que também estavam no local, cheio por conta da fila para a Caixa na Rua Marquês de Paranaguá, também foram baleadas. Houve correria e confusão no momento dos disparos.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 13h, quando um homem chegou atirando. Uma guarnição da PM esteve no local e isolou a área para perícia e remoção do corpo de Rodrigo.

O atirador, segundo relatos, fugiu a pé e mais à frente entrou em um carro. Nenhum suspeito foi preso. O atendimento da Caixa foi suspenso durante a tarde por conta do fato.

As duas mulheres feridas foram levadas para o Hospital Costa do Cacau e não há informações sobre o estado de saúde delas.

Rodrigo já tinha passagem pela polícia. O crime será investigado pela Polícia Civil.