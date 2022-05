Homem é morto a tiros em ação na ‘cracolância’, em São Paulo

Um homem em situação de rua morreu na noite desta quinta-feira (11) após ser atingido no peito por um disparo de arma de fogo no centro de São Paulo. O tiro aconteceu durante uma incursão policial próximo da praça Princesa Isabel, onde a “cracolândia” estava instalada até as primeiras horas da quarta-feira (11), quando cerca de 500 dependentes químicos ocupavam o local.

De acordo com a polícia, a vítima chegou a ser socorrida para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o UOL, um vídeo feito por uma moradora de um dos prédios da região mostra o momento em que dois homens com trajes civis caminham até o meio da rua para abrir fogo contra a multidão. Um deles portava uma arma longa.

Após os disparos, os homens continuam caminhando na direção contrária ao grupo. Ainda não é possível informar se os tiros foram dados por civis ou por policiais à paisana.

Investigadores estão em diligências para identificar a autoria do crime com o auxílio da análise de imagens feitas no momento do crime. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria sido atingida em meio a "um conflito entre moradores de rua com as forças policiais acionadas posteriormente por populares”.

O homem morto foi identificado como Raimundo Rodrigues Fonseca Júnior, 32. Segundo a Polícia Civil, ele tinha anotações criminais por tráfico de drogas e roubo.