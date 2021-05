Homem é morto a tiros na Estação da Lapa, em Salvador; ambulante também foi baleada

Um homem morreu após ser baleado no final da tarde desta quinta-feira (13), na Estação da Lapa, em Salvador. De acordo com a Nova Lapa, que administra o terminal, o caso aconteceu em frente ao supermercado que fica dentro da estação.



A vítima, Renan Pablo da Cruz, de 18 anos, estava no local, ao lado de uma ambulante, com quem teria comprado cigarro. Um homem chegou ao local e, após uma conversa com Renan, efetuou disparos. Renan Pablo morreu no local.



A vendedora ambulante que estava ao lado de Renan também foi baleada. De acordo com a polícia, dois tiros atingiram a perna da mulher, que não foi identificada. Ela foi socorrida e levada para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher. De acordo com a TV Bahia, uma outra mulher, que seria tia da ambulante, passou mal e também precisou ser socorrida.



Após os tiros, houve correria na estação. As portas do supermercado foram abaixadas e muitas pessoas se aglomeraram no estabelecimento, buscando proteção.



O suspeito de cometer o crime fugiu. Após a ação, familiares de Renan Pablo chegaram ao local. Por volta das 19h20, o corpo do jovem ainda estava no local. Equipes da Polícia Militar, que tem um posto a poucos metros do local do crime, também estão no local. Em nota, a Polícia Civil disse que "diligências são realizadas para esclarecer a autoria e a motivação do crime".

