Homem é morto a tiros na praia do Porto da Barra

Uma das praias mais badaladas de Salvador teve mais um caso de violência no seu currículo recente de mortes. Um homem foi assassinado a tiros na praia do Porto da Barra, em Salvador, na noite desse domingo (10).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Uéslei Nielson Cruz Santos, 28 anos, e estava na faixa de areia da praia, quando um homem chegou caminhando, por volta de 19h, e atirou diversas vezes contra ele. Em seguida, o atirador fugiu. Wesley não resistiu e morreu no local. A PM isolou a área da faixa de areia.

Segundo a Polícia Ciivl, Uéslei estava com familiares e amigos quando o atirador chegou o chamou de "meio-dia". Em seguida, ele disparou contra o jovem. Imagens de câmeras de vigilância da região estão sendo solicitadas para colaborar na identificação do autor, e testemunhas serão ouvidas pela 1ª Delegacia de Homicídios (Atlântico), que vai investigar o caso.

Ainda de acordo com a polícia, Uéslei Nielson tinha passagem por tráfico de drogas e furto.

Muitos curiosos se aglomeraram no calçadão da Praia para acompanhar o trabalho da polícia. Vídeos e fotos do cadáver circulam nos grupos de WhatsApp.

Onda de crimes

Uma das mais tradicionais praias de Salvador, a Barra acumula episódios de violência nos últimos meses, principalmente no Porto. No dia 16 de agosto deste ano, um casal em situação de rua que tinha um barraco no local foi atacado em um incêndio criminoso no Porto da Barra. Homem e mulher morreram dias depois por conta das complicações causadas pelas queimaduras.

Já no dia 5 de setembro, um homem foi morto a tiros após um tiroteio em uma das ruas do Porto da Barra. Segundo a Polícia Civil, a vítima identificada como Rodrigo Cerqueira de Jesus era conhecido como Tosca e era suspeito de tráfico de drogas na região. A mãe de Rodrigo e outro homem, que não teve a identidade divulgada, também foram baleados na mesma ação, mas conseguiram sobreviver.

No dia 21 de setembro, um homem com problemas mentais apavorou quem decidiu curtir a praia do Porto da Barra. Com uma faca em mãos, ele invadiu a faixa de areia e ameaçou banhistas. A Guarda Civil Municipal (GCM), que tinha uma equipe atuando na segurança da região, foi chamada e conseguiu contornar a situação, mobilizando a pessoa.

Dias antes, um grupo de banhistas se envolveu em uma pancadaria generalizada nas areias da Praia da Barra. A confusão foi filmada por pessoas que passavam perto do local.

Em meio aos casos de violência, a Polícia Militar trocou o comando da 11º Companhia Independente (Barra), que atende a região. Desde 10 de setembro, o major Uildnei Carlos do Nascimento é o novo responsável pelo policiamento do bairro de tradicionais cartões postais. Ele substitui o major Jailton Carvalho de Santana.