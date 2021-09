Homem é morto a tiros na zona rural de Pojuca

Um homem de 50 anos foi morto a tiros na noite da segunda-feira (27) em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador. Antônio Carlos da Conceição foi baleado em Sapé de Dentro, na zona rural da cidade.

Uma equipe da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local após denúncia de disparos de arma de fogo. A vítima não resistiu. A PM isolou a área e chamou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para seguir com perícia e remoção do corpo.

Segundo a Polícia Civil, a autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e o caso será investigado pela delegacia da cidade.