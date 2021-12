Homem é morto a tiros no bairro da Liberdade

Um homem foi morto a tiros na rua Adélino Santos, no bairro da Liberdade, na tarde deste domingo (12), por volta das 16h. De acordo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados e confirmaram o fato. A PM-BA informou que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Uma pessoa que estava no local disse ter ouvido mais de dez tiros. "Geralmente, a rua aqui é bem tranquila. Eu estava assistindo filme e, de repente, ouvi os estrondos, achei que eram fogos. Até perguntei a meu pai se tinha algum jogo hoje, mas, quando subimos para olhar a rua, vimos o corpo estirado no chão", conta uma fonte anônima.

Segundo ela, moradores informaram que o rapaz morto não era do bairro e haviam cerca de sete carros da polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não teria chegado e o corpo do homem está há mais de duas horas no local.

Por volta das 17h40, a Polícia Técnica chegou à rua para fazer a perícia. De acordo com a PM, a área foi isolada e a Polícia Civil (PC) investigará as circunstâncias do óbito. Até a publicação desta matéria, a PC não tinha informações sobre o ocorrido.