Homem é morto a tiros no Vale do Canela, em Salvador

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto por volta das 11h40 deste domingo (13), no Vale do Canela. A Polícia Militar informou que uma viatura do 18º Batação de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência com vítima de disparos de arma de fogo na Rua Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela.

"Após confirmar o fato, a guarnição isolou a área e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi acionado. Autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil", informou a PM, em nota.

Não há, contudo, até o momento, a identificação da vítima. Moradores do Campo Grande relatam que o barulho de tiros foi muito grande. "Eu estava preparando o almoço e só ouvi os barulhos de tiro. Fiquei muito assustada. Corri para a janela e quando olhei só vi o corpo no chão', relatou uma moradora ao CORREIO.