Homem é morto com mais de 10 tiros no bairro do Tomba, em Feira de Santana

Um homem identificado com Edclaudio Alves dos Santos, de 26 anos, foi morto com mais de 10 tiros na tarde desta quinta-feira (12), na 2ª Travessa Isaías Gonçalves, na localidade Parque Tamandari, no bairro Tomba, em Feira de Santana. As informações são do Acorda Cidade.



A vítima morava na mesma rua onde ocorreu o crime. Dois homens em um carro passaram por Edclaudio e dispararam contra ele.



De acordo com o delegado Luís Smyslov, da Delegacia de Homicídios, não há câmeras de segurança no local, e ainda não há suspeitos do crime. “Ainda é cedo para apontar os suspeitos e as investigações irão averiguar as informações passadas pelas testemunhas.”



O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana.