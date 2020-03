Homem é morto dentro de carro na entrada da Rodoviária de Salvador

Um homem foi encontrado morto no banco do passageiro de um carro estacionado na entrada do Terminal Rodoviário de Salvador, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro de Pernambués. O caso ocorreu às 16h11 deste sábado (7), de acordo com a Polícia Militar (PM-BA).

O para-brisa e o vidro da janela do lado do carona do carro, uma spin branca, tinha marcas de tiro. O taxista Joaquim Reis afirma ter escutado pelo menos sete tiros. “Só consegui contar esses, mas teve mais”, disse. Ainda de acordo com ele, o homem estava caído no banco do passageiro do veículo.

Vendedores ambulantes que trabalham no local relataram não ter escutado os tiros. Ainda de acordo com estes trabalhadores, o motorista do carro teria fugido da cena do crime.

Segundo a TV Bahia, a vitíma teria sido baleada antes de chegar à Rodoviária, na altura de um atacado. Todos os tiros foram na direção do passageiro, que não portava documentos e ainda não foi identificado.

Informações preliminares apontam que a vítima, que estava sentada no banco do carona, foi encontrada morta após uma perseguição, informa o G1. De acordo com o site, os autores do crime estavam em outro carro e conseguiram fugir.

Ainda segundo o portal G1, o motorista do veículo onde a vítima estava conseguiu fugir e não foi identificado. O carro já foi retirado da via. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a TV Bahia, o corpo da vítima foi encaminhdo para o Intituto Médico Legal (IML) e o carro foi enviado ao pátio da Transalvador.