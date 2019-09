Homem é morto e dois são presos em operação que evitou roubo de R$ 100 mil

Dois homens foram presos durante uma tentativa de roubo na Ceasa de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Outro homem morreu na operação. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), os suspeitos planejavam roubar R$ 100 mil, no final da tarde de sexta-feira (13).

Os policiais ficaram sabendo da tentativa de assalto e montaram uma campana. Na operação, interceptaram Alessandro Santos de Carvalho, Paulo Sergio Dias de Sousa Junior e Anderson Luis Silva dos Santos. Os suspeitos teriam atirado de raspão em um homem que segurava o malote com a quantia e, em seguida, entraram em confronto com as forças de segurança.

Durante a ação, Anderson acabou ferido e chegou a receber atendimento no local através de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Os outros dois foram presos em flagrante.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm (uso restrito), um revólver calibre 38, carregador, munições, um carro modelo Gol, uma motocicleta modelo Bros e três celulares.

A ação de inteligência contou com equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), ambos da Polícia Civil, e do Comando de Operações da PM.

"Desarticulamos mais uma quadrilha especializada em roubos de valores. Conseguimos reduzir os casos em 2019 e seguiremos com o trabalho de inteligência, antecipando as ações", comentou o diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão. Segundo ele, o líder do grupo não estava presente no momento, mas já foi identificado e está sendo procurado pela polícia.