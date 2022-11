Homem é morto e duas pessoas são baleadas em Cosme de Farias

Um homem foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas no bairro de Cosme de Farias, na noite dessa segunda-feira (28). O crime aconteceu na Ladeira da Paz.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 58ª CIPM foram acionados pelo Cicom com denúncia de que havia vítimas de tiros na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem morto e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Carlos Magno Freitas dos Santos, 27 anos.

As duas outras vítimas foram socorridas por populares para o Hospital Geral do Estado (HGE). Guias de perícia e remoção foram expedidas e a autoria e motivação estão sendo apuradas.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).