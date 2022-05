Homem é morto e três são baleados em depósito de bebidas no Alto do Cabrito

Um homem morreu e três foram baleados na noite do sábado (21), dentro de um depósito de bebidas na Rua da Horta, no Alto do Cabrito, no SUbúrbio de Salvador.

O homem que morreu foi identificado como Marcos Antônio Dantas da Silva, de 52 anos. Ele e as outras três pessoas foram baleadas por um grupo de homens que chegou de carro atirando.

As vítimas foram socorridas para o Hospital do Subúrbio, mas Marcos Antônio não resistiu e morreu ainda no local. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Uma equipe da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local, mas já encontrou Marcos caído sem vida. Eles isolaram a área e acionaram a Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso no local.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).