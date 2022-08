Homem é morto em tiroteio entre PMs e suspeitos em Vera Cruz

Um homem foi morto em um tiroteio entre policiais militares e suspeitos no bairro Gamboa, em Vera Cruz, na noite da sexta-feira (19). Na ação, os PMs apreenderam uma submetralhadora e um carregador de calibre 9mm.

As equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam rondas na região quando notaram um grupo armado roubando moradores na localidade de Maragogipinho.

O policiamento foi reforçado, com buscas pelos suspeitos, mas quando as equipes chegaram na Gamboa foram recebidas a tiros, segundo a PM. Houve revide e troca de tiros.

Depois do tiroteio, os PMs encontraram um homem ferido no chão. Ele foi socorrido ao HOspital Geral de Itaparica, mas morreu. No local, os PMs apreenderam uma mochila, uma carteira com documentos, a submetralhadora e as munições.

Todo material apreendido foi encaminhado à 24ª Delegacia.