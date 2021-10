Homem é morto pelo irmão durante briga em Cajazeiras X

Um homem foi morto pelo irmão no bairro de Cajazeiras X, na noite dessa segunda-feira (4). Vagner Alves da Veiga, 41 anos, foi atingido por facadas. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares da 3ª CIPM foram chamados para averiguar informação de que dois indivíduos estariam em vias de fato, no Setor 2, Caminho 16. Já no local, a PM encontrou Vagner no chão, já ferido.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros socorros, mas Vagner não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após a confirmação da morte, os militares isolaram o local até a chegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Polícia Civil, o irmão da vítima já foi identificado e está sendo procurado. O crime será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (Atlântico). Testemunhas e familiares serão ouvidos no DHPP.