Homem e mulher grávida são resgatados após serem feitos reféns em Barra do Jacuípe

Um homem e uma mulher grávida que estavam sendo feitos reféns por criminosos em Barra do Jacuípe, no município de Camaçari, fora libertados após uma operação da Polícia Militar nesta terça-feira (28).

A PM foi acionada na manhã desta terça e montou uma operação para resgatar os reféns em um matagal na localidade conhecida como Recanto dos Pássaros. As vítimas haviam sido sequestradas na segunda-feira (27).

As equipes da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp RMS, do Grupamento Aéreo (Graer), do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) chegaram ao local e fizeram o cerco, mas foram recebidas a tiros.

No revide, três criminosos foram atingidos e socorridos pelas guarnições para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas acabaram morrendo. Os demais comparsas conseguiram fugir.

Ainda em buscas na área de mata, os PMs encontraram depois um quarto envolvido caído ao solo com ferimentos e também prestaram socorro.

(Foto: Divulgação/PMBA)

Na ação, foram apreendidas quatro armas de fogo, dinheiro, drogas e diversos aparelhos eletrônicos em um local que seria o acampamento do grupo criminoso.

Policiais militares seguem em diligências na região, inclusive com o apoio de um helicóptero, para localizar e prender os demais autores do crime.