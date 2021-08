Homem e mulher são baleados em frente a hospital no Canela

Um homem e uma mulher foram baleados no bairro do Canela, na tarde desta quinta-feira (5). O crime aconteceu por volta das 17h, na Rua Pedro Lessa, em frente ao Hospital Humberto de Castro Lima.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem estava passando pela frente da unidade de saúde quando foi surpreendido por criminosos que tentaram matá-lo. Ele foi atingido por diversos tiros e, ferido, caminhou para tentar pedir socorro.

Ele foi encontrado caído na via, na Avenida Reitor Miguel Calmon, por policiais, que acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os médicos fizeram os primeiros socorros e ele deu entrada no hospital, onde precisou passar por cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Uma mulher que estava em um ponto de ônibus da região também foi atingida de raspão no joelho. Ela foi socorrida por populares para o Hospital Geral do Estado.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia (Centro). Até o momento ninguém foi preso, e não há informações sobre autoria e motivação do crime.