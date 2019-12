Homem e mulher são encontrados mortos em Camaçari

Os corpos de uma mulher e um homem que não tiveram suas identidades divulgadas foram encontrados na Rua Consulado da Bélgica, próximo ao Haras em Cajazeiras de Abrantes, em Camaçari, no último sábado (14). Conforme a Polícia Militar (PM-BA), as vítimas tinham marcas de tiros.

Os policiais da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Arembepe) faziam rondas quando foram acionados, por volta das 10h10 do sábado. No local, a guarnição isolou a área e acionou os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção. A PM realizou rondas na região, mas ninguém foi preso.

Em nota, a Polícia Civil informou que vai investigar a autoria e motivação do crime.