Homem é picado por jararaca mata o animal e o leva à UPA para facilitar atendimento

A vida cobra tanto que cobrou da própria cobra. Uma jararaca picou um homem na cidade de Catalão, em Goiás, mas o rapaz não se intimidou e não só revidou como matou o animal de 1,5 metro e o levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para facilitar o atendimento dos profissionais de saúde.

De acordo com o g1, o objetivo do revide não foi apenas vingança, mas também identificar qual soro antiofídico (que combate o veneno do animal) correto para o tratamento.

A situação aconteceu no sábado (22). Diretor da UPA, o médico Rosângelo Pereira contou que o homem foi atendido, recebeu o soro antiofídico, ficou sob observação por cerca de 24 horas e foi liberado em seguida.

A médica veterinária Luana Borboleta viu imagens do animal e o identificou como o uma jararaca, uma cobra peçonhenta. Segundo a profissional, o bicho é considerado agressivo e a picada pode causar desde necrose local até óbito por acidente vascular cerebral.