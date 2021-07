Homem é preso 16 anos após cometer assassinato em Salvador

Um homem foi preso 16 anos após cometer um assassinato em Salvador. Em 2005, o criminoso atirou contra um homem no bairro de Sussuarana, que não resistiu e morreu no local.

O homicida, que não teve seu nome divulgado, foi preso nesta terça-feira (13), em Coração de Maria, em ação realizada pela Polícia Civil e que contou com o apoio da Polícia Militar da cidade baiana.

Segundo o coordenador do Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação do caso, o homicídio cometido pelo homem é qualificado, uma vez que o acusado “atirou na vítima de surpresa, impossibilitando a oportunidade de defesa”.



O homem foi encaminhado ao DHPP e passará por exames médicos. Agora, ele ficará à disposição da Justiça.