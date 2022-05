Homem é preso acusado de estuprar criança de três anos na Bahia

Um homem acusado de abusar sexualmente de uma criança de 3 anos teve o mandado de prisão cumprido por policiais da Delegacia Territorial de Canavieiras. Denúncia feita aponta que ele já havia cometido o crime contra a menor duas vezes. A identidade do criminoso não foi divulgada pela polícia.

“Ele estava fazendo um serviço de eletricidade na residência da criança, quando abusou sexualmente da menina pela primeira vez. Já na segunda, ele estava fazendo um trabalho na casa vizinha, se aproveitou da situação e cometeu o crime”, disse o titular da DT/Canavieiras, delegado Renato Ribeiro.

Após a prisão, ele foi interrogado e recambiado para o Sistema Prisional, onde se encontra à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar do município foi acionado para as providências psicossociais com a criança.