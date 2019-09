Homem é preso acusado de exploração sexual de adolescentes em Itaparica

Adailson Nascimento Silva foi preso por acusação de exploração sexual de adolescentes em Itaparica. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por investigadores da 19ª Delegacia (Itaparica), na segunda-feira (2).

Ainda de acordo com a polícia, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na casa de Adailson, onde os policias apreenderam um celular e uma CPU contendo material pornográfico, que já foram encaminhados para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Em nota, a Polícia Civil informou que Adailson está custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça. "As investigações prosseguem para identificar outras vítimas do criminoso e se ele agia com outras pessoas". Qualquer informação que possa auxiliar na apuração pode ser encaminhada para o Disque-denúncia (3235-0000).