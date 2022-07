Homem é preso ao tentar estuprar garota de programa na Praia do Buracão

Um homem, de 33 anos, foi preso na noite de quinta-feira (28), após tentar estuprar uma garota de programa na Praia do Buracão, no Rio Vermelho. O suspeito é investigado por outros abusos sexuais na mesma região, de acordo com a Polícia Civil.

Ainda segundo a corporação, os investigadores o flagraram na semana passada repetindo "atos preparatórios" que teriam culminado em um caso suspeito de estupro. Por isso, na noite de ontem, o abuso foi evitado, uma vez que o homem foi flagrado por agentes.

O suspeito já foi identificado e qualificado, responderá a procedimento regular e continuará sendo investigado pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho).