Homem é preso ao tentar roubar motorista de aplicativo

No momento em que tentava assaltar um motorista de aplicativo, Juscelino Araújo Azevedo dos Santos foi preso por integrantes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato), na madrugada deste domingo (1°), no bairro de Plataforma.

A prisão aconteceu durante a Operação Visibilidade, no Largo do Luso, no momento em que a vítima parou o veículo de forma brusca, nas proximidades do local onde estavam as guarnições.

"O criminoso acionou o aplicativo e durante o trajeto, com um caco de vidro, anunciou o assalto. Quando a vítima se recusou em passar os pertecentes, ele começou a fazer ameaças. Ao notar a presença de uma viatura no local, o motorista jogou o carro em um canteiro central, saiu do veículo e pediu ajuda aos policiais que conseguiram capturar o bandido", disse o comandante da 14ª CIPM, major Sergio Ribeiro Paz.

Ainda segundo o oficial, foi constatado que o criminoso possuía dois mandados de prisão, expedidos nos anos de 2015 e 2018 pela Comarca de Amélia Rodrigues, pelos crimes de homicídios qualificados.

O motorista teve alguns ferimentos com o objeto cortante e foi socorrido pelos PMs para o Hospital do Subúrbio. O agressor, que se machucou com o impacto do carro, também foi levado para uma unidade médica e, em seguida, para a Central de Flagrantes.

Juscelino Araújo Azevedo dos Santos foi preso em flagrante (Foto: Divulgação)