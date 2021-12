Homem é preso após abastecer carro e fugir sem pagar, em Fortaleza

Um homem identificado como Fhilipe Douglas Silva Lima, 34 anos, foi preso sob suspeita de abastecer o tanque do carro em um posto de gasolina e fugir sem pagar. A prisão aconteceu na manhã de sábado, 18, no bairro Benfica. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) iniciou a perseguição logo após ser informada sobre a ocorrência no posto de gasolina, no bairro Mondubim.

A ação contou com o apoio do Sistema Agilis e do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Depois de ser localizado, o automóvel foi abordado e o condutor, identificado. Ele foi conduzido ao 13º Distrito Policial – unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato.