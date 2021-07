Homem é preso após abusar de menino de 11 anos e ameaçar avó na Bahia

A polícia prendeu nesta terça-feira (6) um homem suspeito de abusar sexualmente de um menino de 11 anos. De acordo com a investigação do caso, o homem foi preso na Ilha do Fogo, zona rural de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, enquanto estava em agência bancária.

O crime aconteceu em março deste ano e foi descoberto após a avó da criança prestar queixa na Delegacia de Bom Jesus da Lapa. Ela e o neto descreveram o homem que, ao ser abordado pelos policiais, confessou o crime.

“Ele foi localizado nesta manhã, quando tentava fazer um serviço em uma agência financeira. Conseguimos alcançá-lo após estudar sua rotina, pois recebemos informações que ele sempre frequentava o Centro da cidade”, contou o delegado Marcelo Costa Amado, responsável pelas investigações.

Segundo o delegado, na primeira tentativa de cometer o abuso sexual, o criminoso chamou o garoto para brincar e o amarrou. A avó da criança, no entanto, chegou e flagrou a tentativa do homem, impedindo o ato libidinoso. O abusador a ameaçou mulher caso contasse algo para a polícia.

Pouco depois, segundo a polícia, o suspeito chamou a criança novamente para brincar, imobilizou as mãos da vítima e cometeu o abuso. Ele teve o mandado de prisão cumprido por policiais civis.