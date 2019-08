Homem é preso após assassinar sogra e tentar matar motorista de aplicativo

Foragido desde a última terça-feira (30), quando assassinou a facadas a sogra, a gestante Elaine Bastos Barbosa, 31 anos, Cleílson Simões de Lima, 21, resolveu se entregar à Polícia, na última sexta-feira (2), na cidade de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, para onde fugiu após o crime.

Ao se apresentar na delegacia, Cleílson confessou, ainda, a autoria da tentativa de homicídio contra um motorista de aplicativo, com quem pegou a corrida de fuga da cidade Camaçari, também na RMS, onde matou a mãe da então namorada, uma adolescente de 15 anos. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Apresentado à imprensa nesta segunda-feira (6), na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito reforçou a autoria dos crimes. Preso sob medida temporária, Cleílson afirmou que matou a sogra, dentro da casa da própria vítima, motivado por uma dívida - sem informar, no entanto, detalhes sobre valores.

Já o motorista de aplicativo que, sem saber, o transportou em fuga, Cleílson relatou que tentou matar por acreditar que o rapaz poderia testemunhar contra ele, já que havia comentado detalhes sobre o assassinato da sogra com o primo, que o acompanhava na viagem e é investigado pela polícia.

O suspeito comentou que, no dia do crime, chegou a discutir com Elaine por causa de uma cobrança. “Estamos investigando a real motivação. Cleíson diz que o companheiro da vítima tem uma dívida com ele e que não gostou da reação dela ao ser cobrada”, afirmou a titular da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/RMS), delegada Maria Tereza Santos, responsável por conduzir a apresentação.

Titular da 36ª Delegacia (Mata de São João), o delegado Euvaldo Costa dos Santos comentou a tentativa de homicídio contra o motorista. “Ele disse que comentou detalhes do homicídio da sogra, dentro do veículo e o motorista teria ouvido. Por esse motivo resolveu eliminá-lo, desferindo golpes com a mesma faca utilizada no crime em Camaçari”, explicou.

A polícia continua as investigações para esclarecer a possível participação de outras pessoas nos crimes. Autuado por homicídio e tentativa de homicídio, Cleílson agora está à disposição da Justiça.