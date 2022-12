Homem é preso após comprar moedas falsas em Juazeiro

Um homem foi preso na tarde desta segunda (12) após pedir moeda falsa por encomenda postal na cidade de Juazeiro, no interior da Bahia.

A Polícia Federal levantou a informação, e os agentes passaram a realizar as diligências para a localização da encomenda e identificação do destinatário e a da pessoa que adquiriu as cédulas.

O preso foi indiciado pelo crime de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão.

A Polícia Federal alerta a população para que fique atenta aos elementos de segurança e autenticidade das cédulas em circulação, cujas instruções de verificação e orientações de como proceder podem ser obtidas no site do Banco Central.