Homem é preso após esfaquear esposa em Feira de Santana

Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro, no sábado, no bairro Conceição, em Feira de Santana. Segundo o delegado Roberto Leal, coordenador de polícia da região, o marido dela foi preso suspeito do crime. De acordo com o delegado, Jeremias Souza da Conceição esfaqueou Elisângela Conceição por não aceitar o fim da relação. O caso aconteceu dentro da casa do casal, por volta das 21h.

Ainda segundo o delegado, a vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Unimed. Informações preliminares apontam que ela não corre risco de morte. O agressor, que trabalha da TV Subaé, foi levado para o Complexo de Delegacias, no bairro Sobradinho, onde vai passar por audiência de custódia hoje.

Em nota, a TV Subaé disse “que lamenta profundamente que um funcionário da empresa tenha se envolvido num episódio pessoal de violência contra a mulher, atentando contra a vida da esposa”.

A emissora destacou que a Rede Bahia, da qual é integrante, é ativa na campanha Sou Mulher, Quero Respeito, e repudia qualquer ato de violência moral ou física contra as mulheres. “A Rede Bahia e a TV Subaé se solidarizam incondicionalmente com a vítima e a família e acompanham seu atendimento e recuperação. Em relação ao funcionário, serão tomadas as medidas internas cabíveis, seguindo as diretrizes do código de conduta da empresa”.

Veja abaixo o comunicado da TV Subaé