Homem é preso após fingir mal-estar para não pagar conta de R$ 6 mil 

Ruan Pamponet Costa, de 28 anos, foi preso depois de fingir passar mal para não ter de pagar a conta de mais de R$ 6 mil em um bar de Goiânia. O homem é investigado por dar o mesmo golpe em restaurantes de outros cinco estados, incluindo a Bahia. No Rio de Janeiro ele chegou a dar calote em dois taxistas.

Na última sexta-feira (15), ele se apresentou como ex-jogador de futebol em um bar, no Setor Marista, e se sentou à mesa com outras pessoas. O grupo consumiu duas garrafas de uísque de R$ 1,4 mil cada, mais de três de gin importado, além de pratos de picanha e camarão. A conta deu R$ 5,7 mil em produtos, mais 10% da taxa de serviço, fechando em R$ 6,2 mil.

Todos os acompanhantes do Ruan foram embora e, para se livrar da conta, ele começou a fingir que estava passando mal. De acordo com o g1, o gerente do bar chamou uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas os socorristas perceberam que tudo não passava de um fingimento. Ao ser confrontado, Ruan acabou revelando que não iria pagar a conta.

Ruan está na Casa de Prisão Provisória, em Aparecida de Goiânia, teve fiança estipulada em R$ 10 mil, mas ainda não pagou o valor. Ele está sendo representado por uma defensora pública. A investigação deve ser assumida pelo 8º Distrito Policial de Goiânia.

Outros golpes

Ruan também é investigado por outros calotes em restaurantes, segundo o g1. Em 2019, no Rio de Janeiro, ele saiu sem pagar R$5,2 mil em um quiosque. Ele também deixou de pagar R$500 a dois taxistas. Em 2020, o suspeito deu um calote em Salvador, na Bahia.

E abril de 2021, ele não pagou uma conta de R$3,751 em um restaurante de Recife (PE). No mesmo ano, mas em novembro, Ruan consumiu R$3,4 mil em um restaurante de Fotaleza (CE), chegou a ser preso, mas foi liberado em seguida.

Ainda em novembro, o suspeito deixou de pagar um taxista e um restaurante em Aracati (CE) e foi espancado. Ruan também praticou o crime em São Paulo e no Distrito Federal.