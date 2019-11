Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família

Um representante comercial de 50 anos foi preso pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) na noite dessa quinta-feira (14) suspeito de forjar o próprio sequestro para extorquir a família.

De acordo com o GOE, familiares do homem haviam procurado a polícia para informar o desaparecimento do representante comercial após receberem mensagens que afirmavam que o parente havia sido sequestrado.

Ainda segundo os policiais, o homem havia saído de casa no domingo (10) para levar a esposa ao local onde ela faria a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não voltou para sua residência. De lá, o homem seguiu em um carro para a Paraíba, onde comprou um chip telefônico para enviar mensagens aos familiares sobre o falso sequestro.

Da Paraíba, o representante comercial foi para o Estado de Alagoas, onde ficou hospedado em uma pousada durante cerca de uma semana, até ser encontrado pela polícia, após as investigações.

Crimes

Na sede do GOE, o homem preferiu não falar com a imprensa. O suspeito deve ser autuado por falsa comunicação de crime e extorsão. Se condenado poderá pegar penas que, somadas, ultrapassam 10 anos de reclusão.

As informações são do Jornal do Commercio