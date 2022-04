Homem é preso após matar a companheira em distrito de Feira de Santana

Um homem foi preso após matar a companheira, identificada como Clemilda Ferreira Bispo, 44 anos, atingida por golpe de arma branca, no Distrito de Maria Quitéria, que pertence a Feira de Santana, na madrugada desta quinta-feira (14). A vítima foi socorrida para uma policlínica e em seguida para o Hospital Clériston Andrade, onde não resistiu aos ferimentos. A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia de Homicídios (DH), de Feira de Santana. O crime foi tipificado como feminicídio.

O homem foi localizado pelas equipes da DH/Feira de Santana, no início da manhã, em uma construção abandonada dentro de um matagal, no distrito de Tiquaruçu, também em Feira de Santana. Com o autor, os policiais apreenderam a faca utilizada no crime, que foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

“Segundo relatado em depoimento, ele suspeitava que estivesse sendo traído e diante da negativa da companheira em manter relações sexuais, cometeu as agressões com a arma branca. Ele está sendo autuado por feminicídio e terá a prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário”, detalhou a delegada Thiara Martins, da DH/Feira. O autor do feminicídio passou por exames de lesões corporais e ficará à disposição da Justiça.