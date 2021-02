Homem é preso após matar idosa asfixiada para roubá-la em Coroa Vermelha

Um homem de 21 anos, autor confesso do latrocínio de Maria Neuza de Jesus, 68 anos, ocorrido em Coroa Vermelha, localidade entre Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, foi preso, nesse sábado (6), por uma equipe da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu na última quinta-feira (4), na casa da vítima, onde o homem havia trabalhado por 15 dias como ajudante de carpinteiro. O corpo de Maria Neusa, morta por asfixia, foi encontrado por familiares dentro do banheiro, no dia seguinte.

Uma quantia em dinheiro, o aparelho de celular e a carteira da idosa, com cartões e documentos pessoais, foram levados pelo suspeito. Na casa dele, a polícia apreendeu roupas, uma mochila e um celular, comprados com o cartão da vítima.

A camisa usada pelo homem no dia do crime e o celular da idosa também foram apreendidos com o suspeito, que permanece à disposição do Poder Judiciário.