Homem é preso após roubo de 44 relógios em Dias D’ávila, na RMS

Um homem foi preso após roubar 44 relógios de um estabelecimento no Centro de Dias D’ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso no Centro da cidade por equipes da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar. O caso aconteceu na última quinta-feira (20).



De acordo com a polícia, após o roubo, as guarnições foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicação (CICOM), que iniciaram as buscas pelas proximidades da loja.Além dos 44 relógios, o acusado portava uma faca no momento da prisão. Em seguida levado até a 25ª Delegacia Territorial (DT) da cidade.

Além dos celulares, homem estava com uma faca no momento em que foi preso pela polícia

O delegado plantonista da delegacia de Dias Dávila, Samuel Levi da Silva Freire, informou que o homem é natural da cidade de Candeias e foi autuado por roubo, porte de arma branca e segue custodiado na unidade, à disposição da Justiça. “Ele disse que já vinha planejando este roubo há algum tempo. Ele possui diversas passagens pela mesma prática criminosa”, concluiu.